Festival de la Céramique – Place Graslin Nantes, 8 juin 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 10:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre, au chapeau Tout public

Le Festival de la Céramique est porté par l’association « Histoires d’Argile » créée en février 2022.Histoires d’Argile, ce sont 6 nantaises passionnées de céramique et céramistes professionnelles : Margot Coville, Juliette Levasseur, Sylvaine Saint- Jalmes, Anne-Pierre Gaignon, Gaëlle Roure et Anaïs Cazin.Il a pour objet de présenter l’éclectisme de la production céramique en regard du dynamisme de cette discipline des métiers d’art. Il propose également un lieu de rencontre entre céramistes et public, averti ou non.Au programme : ateliers et démontrations de tournage, exposition et vente des quelque 33 céramistes exposants, temps d’échanges avec Kartini Thomas, invitée d’honneur, café céramique, tombola, conférence…

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000