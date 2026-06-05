Billère

Festival de la chanson amateur

Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’association Blues Café organise son Festival de la Chanson Amateur.

Récitals, spectacle, chorale et gospel ! Une programmation très variée !

Pendant l’entracte vous pouvez vous restaurer grâce au Food Truck présent sur le lieu.

Réservation conseillée .

Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 56 51 40 bluescafe.asso@gmail.com

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English : Festival de la chanson amateur

L’événement Festival de la chanson amateur Billère a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pau