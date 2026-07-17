Festival de la Chanson Terrain de Sport Sivignon

Informations pratiques

Sivignon

Festival de la Chanson

Terrain de Sport 261 Route de Saint Bonnet de Joux Sivignon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Comme chaque année, il n’y a pas de meilleur endroit où être qu’à Sivignon, pour sa traditionnelle Fête du Village et son Festival de la Chanson !

Depuis maintenant 50 ans, le village niché au pied de la Butte de Suin célèbre cette journée devenue incontournable. Les visiteurs viennent de loin pour participer au célèbre concours de chant, mais aussi pour déguster la non moins célèbre choucroute !

Cette année, la fête se poursuivra avec un concert du groupe de blues Eight Men in Blues, suivi d’un bal populaire sous les étoiles.

Une sortie estivale idéale pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis !

Programme:

14h Concours de chant

18h Concert Eight Men in Blues

19h30 Repas

20h30 Bal Populaire

Pour participer au concours, merci de contacter les organisateurs par e-mail

foyerdesivignon@gmail.com ou kroll71@hotmail.fr

Repas

Choucroute 18 €

Assiette anglaise 15 €

Assiette végétarienne 15 € .

Terrain de Sport 261 Route de Saint Bonnet de Joux Sivignon 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 68 58 61 foyerdesivignon@gmail.com

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English : Festival de la Chanson

L’événement Festival de la Chanson Sivignon a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)