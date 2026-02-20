Au programme – Séance présentée par Marc Didden, Frédéric Sojcher et Louis Héliot :

DIMANCHE de Edmond Bernhard

Belgique. 1963. 20’. DCP. Version restaurée

Des rues vides, des gares sans trains, des musées sans visiteurs. Des tribunes de stade ou des salles de cinéma pleines de spectateurs. Des jeux d’enfants et la relève de la garde au Palais royal : un dimanche comme les autres à Bruxelles. Les loisirs, l’ennui et la vacuité de l’existence, mis en images par l’un des cinéastes belges les plus influents de sa génération.

Suivi de

BRUSSELS BY NIGHT de Marc Didden

Belgique. 1980. 87’. DCP. VOSTF

Avec François Beukelaers, Johan Joos, Mariette Mathieu.

Pour ses débuts fracassants derrière la caméra, l’ancien critique rock Marc Didden suit les déambulations désespérées d’un homme dans la capitale belge. À travers la rencontre de trois personnes qui font écho à sa rage, le film dresse le portrait d’une génération perdue dans une société vide de sens. Un road-movie urbain à l’esprit punk, en rupture totale avec le cinéma flamand traditionnel, primé au festival de San Sebastian.

Pour sa treizième édition, le Festival de la Cinémathèque française rend hommage à deux figures du cinéma américain, incarnations de la grande forme hollywoodienne de la fin du XXe siècle.

Le vendredi 13 mars 2026

de 17h00 à 19h00

payant

5€ / 3€

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

