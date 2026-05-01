Festival de la citoyenneté Parc Château Chavat Podensac

Podensac

Festival de la citoyenneté

Parc Château Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Co-construit entre la mairie et des habitantes et habitants, le programme de cette 5e édition s’articulera autour du cinéma.

Ce sera l’occasion de participer à des ateliers immersifs, rencontrer des professionnels, regarder de bons courts métrages, profiter du cinéma en plein air… et bien sûr de partager des moments festifs !

Vendredi 29 mai

Journée dédiée aux jeunes du collège de Podensac, de la Mission Locale et de l’école primaire de Podensac.

Au programme ateliers sur la citoyenneté européenne et rencontre avec des parlementaires sur le rôle d’une députée, d’un sénateur au sein des institutions françaises.

Samedi 30 mai 2026

Journée ouverte à toutes et tous avec de multiples animations, ateliers immersifs, jeux, conférence, projections, etc. Maquillage, structure gonflable… .

Parc Château Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 50 89 40 yann.feurte@podensac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la citoyenneté

L’événement Festival de la citoyenneté Podensac a été mis à jour le 2026-05-04 par La Gironde du Sud