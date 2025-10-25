Festival de la coquille Quai Armez Plérin
Le Festival de la coquille est le nouveau rendez-vous gastronomique de la coquille Saint-Jacques nouvelle.
Ce nouvel événement, qui se tiendra sous les Halles Bélem, au port du Légué, a pour objectif de marquer le lancement de la campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques.
Au programme
Samedi matin arrivée des coquillers au port du Légué et vente directe de coquille Saint-Jacques entières (sur pré-commande)
Pendant les 2 jours démonstrations culinaires par des chefs locaux, marché d’artisans, exposition, vente de noix Celtarmor, food-trucks et buvette et une mise en valeur des produits de la mer avec le fish truck du pavillon France.
Dimanche matin concours de cuisine « Coquille en duo »
L’organisation de cet événement repose sur une collaboration, avec plusieurs acteurs locaux associés Saint-Brieuc Armor Agglomération, l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc, Cobrenord et le Comité des Pêches. .
Quai Armez Halle Belem Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
