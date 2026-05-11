FESTIVAL DE LA DISTILLATION Castelnau-d’Aude
FESTIVAL DE LA DISTILLATION Castelnau-d’Aude dimanche 28 juin 2026.
Castelnau-d’Aude
FESTIVAL DE LA DISTILLATION
Boulevard de l’Etang Castelnau-d’Aude Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le Festival de la Distillation revient pour une 2ème édition au cœur du domaine !
Cette année, le festival se déroulera exceptionnellement sur une seule journée, mais l’esprit reste le même authenticité, partage, plantes et savoir-faire artisanal.
Pendant toute la journée, plongez dans l’univers des plantes aromatiques et médicinales et découvrez les coulisses de cette activité artisanale.
Au programme
– Visite des plantations, de la distillerie et du laboratoire
– Distillations en direct pour découvrir la transformation des plantes en hydrolats et huiles essentielles
– Marché de producteurs, artisans et créateurs locaux plantes et pépinières, miel, spiruline, tisanes et aromates, créations artisanales, bijoux, accessoires, savons, maroquinerie, céramiques et bien d’autres découvertes
– Animations pour petits et grands
– Restauration sur place sans réservation
Une journée conviviale et chaleureuse pour découvrir des savoir-faire locaux, rencontrer des passionnés et partager un moment authentique dans un cadre naturel.
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Boulevard de l’Etang Castelnau-d’Aude 11700 Aude Occitanie +33 6 78 80 10 96 contact@lecistealambique.com
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English :
The Distillation Festival returns for a 2nd edition at the heart of the estate!
This year, the festival will exceptionally take place over a single day, but the spirit remains the same: authenticity, sharing, plants and artisan know-how.
All day long, immerse yourself in the world of aromatic and medicinal plants, and go behind the scenes of this artisanal activity.
Program:
– Tour of plantations, distillery and laboratory
– Live distillation to discover how plants are transformed into hydrolats and essential oils
– Market featuring local producers, artisans and creators: plants and nurseries, honey, spirulina, herbal teas and aromatics, handcrafted creations, jewelry, accessories, soaps, leather goods, ceramics and much more!
– Entertainment for young and old
– Catering on site (no reservation required)
A warm and friendly day to discover local know-how, meet enthusiasts and share an authentic moment in a natural setting.
L’événement FESTIVAL DE LA DISTILLATION Castelnau-d’Aude a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois