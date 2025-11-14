Festival de la Femme Mariachi Europe – 2ᵉ édition La Bellevilloise Paris

Le Festival de la Femme Mariachi Europe (FFME) revient à Paris pour trois jours de musique, culture et gastronomie mexicaine. Ce rendez-vous unique célèbre la créativité et le talent des femmes qui réinventent l’art du mariachi, tradition musicale emblématique du Mexique.

Entre concerts, conférences et gastronomie, cet événement propose une plongée vibrante dans un univers où musique et culture se rencontrent. La chercheuse Leonor Xóchitl Pérez donnera une conférence magistrale sur l’histoire des femmes mariachi, une exposition photographique retraçant le parcours des pionnières du mariachi féminin, tandis que des ensembles venus de France, du Mexique et du Royaume-Uni feront résonner leurs voix et leurs instruments sur scène.

Cette rencontre musicale invite aussi à explorer les récits et traditions des communautés mexicaines et latino-américaines à Paris, pour une immersion culturelle unique.

Programme

•⁠ ⁠Mariachi Femenil Cielito Lindo (Durango, Mexique)

•⁠ ⁠Mariachi Flor de Agave (Guadalajara, Mexique)

•⁠ ⁠Mariachi Las Adelitas UK (Londres, Royaume-Uni)

•⁠ ⁠Mariachi Femenil ArrieraSomos d’Alicia Leos (Paris, France)

Infos pratiques

La Bellevilloise, Paris | 15 & 16 novembre 2025

– Early Bird : 15 € | jusqu’au 30 septembre

– Prévente : 18 €

– Sur place : 20 €

Billetterie : https://www.billetweb.fr/festival-de-la-mujer-m-ariachi-2025

Du vendredi 14 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

payant

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

