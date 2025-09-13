Festival de la Fermentation Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Festival de la Fermentation Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine samedi 13 septembre 2025.

Organisé par l’association Fervent Ferment, UMAMIAMMM revient pour une nouvelle édition inédite, gourmande et engagée ! Ce festival sensoriel dédié aux fermentations artisanales s’installe pour la première fois à Communale Saint-Ouen, en parallèle de Montpellier (Halle Tropisme), pour sensibiliser un public toujours plus large aux enjeux de l’aliment vivant, et favoriser les échanges entre professionnel·les, passionné·es et curieux·ses.

Marché d’artisan·es, ateliers participatifs, démonstrations culinaires, dégustations, banquet fermenté, rencontres artistiques, street food, tombola et conférences hybrides : la journée s’annonce aussi pétillante qu’un bon kombucha.

Entre tradition, expérimentation et convivialité, UMAMIAMMM est une invitation à découvrir les pratiques vivantes d’un monde plus durable, plus savoureux… et plus fermenté !

Un festival multi-sensoriel entre Saint-Ouen et Montpellier, dédié aux fermentations artisanales, aux aliments vivants et aux savoir-faire engagés. Démo, marché, conférences, banquet… viens tout goûter !

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre – Ateliers sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T10:00:00+02:00_2025-09-13T19:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/festival-umamiammm/