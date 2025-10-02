Festival de la fiction et du documentaire politique cinéma gulf stream La Baule-Escoublac

Festival de la fiction et du documentaire politique cinéma gulf stream La Baule-Escoublac jeudi 2 octobre 2025.

Festival de la fiction et du documentaire politique

cinéma gulf stream 52 Av. du Général de Gaulle La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Tout film est politique, aucun n’est anodin. C’est ainsi que nous pourrions résumer la dénomination film politique . Quel que soit son genre, quel que soit son thème un film a une dimension politique, car le regard du cinéma est pluriel tant par sa dimension artistique que par sa portée sociopolitique.

Le Festival de la Fiction et du Documentaire Politique se doit d’être une fenêtre sur le monde tel qu’il est, et tel que les talents d’aujourd’hui le voient. Le cinéma est une rencontre de genres et de personnalités différentes.

Comme le disait François Truffaut le français à deux métiers, le sien et critique de cinéma . Ce qui prouve que nous aimons en parler avec passion.

Documentaires & fiction | Avant-premières

Rencontres | Débats | Dédicaces | Masterclass

Programmation à venir .

cinéma gulf stream 52 Av. du Général de Gaulle La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de la fiction et du documentaire politique La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44