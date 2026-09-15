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Festival de la fiction et du documentaire politique cinéma gulf stream La Baule-Escoublac

jeudi 1 octobre 2026 · cinéma gulf stream · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
cinéma gulf stream
Adresse
52 Av. du Général de Gaulle
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Festival de la fiction et du documentaire politique

cinéma gulf stream 52 Av. du Général de Gaulle La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Créé par Jérôme Paoli et Anne-Catherine Mendez, le festival s’adresse aux spectateurs qui aiment quand la fiction taille ses dialogues à la lame du réel et quand le documentaire éclaire l’actualité par l’intime. La présidence est confiée au réalisateur Gabriel Le Bomin, figure familière des récits historiques et politiques. Projections, rencontres et master class rythment quatre jours de cinéma citoyen au Gulf Stream, unique lieu du festival.

L’identité éditoriale reste limpide : offrir un panorama resserré de fictions politiques et de documentaires de société venus de France et d’ailleurs, avec des jurys dédiés, un prix des médias et une implication forte du public et des lycéens. Le programme jour par jour détaille les séances (Salles 1 et 5), pour composer un parcours sur mesure — du thriller institutionnel au portrait militant.   .

cinéma gulf stream 52 Av. du Général de Gaulle La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75 

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English :

L’événement Festival de la fiction et du documentaire politique La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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