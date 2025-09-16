Festival de la Fiction Salles de cinémas La Rochelle

Festival de la Fiction Salles de cinémas La Rochelle mardi 16 septembre 2025.

Festival de la Fiction

Salles de cinémas La Coursive et le CGR Dragon La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-09-16

fin : 2025-09-21

2025-09-16

Depuis 1999 c’est le rendez-vous de la rentrée pour les professionnels du petit écran et le grand public. Le Vieux Port accueille des rencontres et des échanges autour du meilleur de la création TV française et européenne.

Salles de cinémas La Coursive et le CGR Dragon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 48 78 58 77 festival@festival-fictiontv.com

English : Festival de la Fiction

Since 1999, it’s been the back-to-school event for TV professionals and the general public. The Vieux Port hosts meetings and exchanges around the best of French and European TV creation.

German : Festival de la Fiction

Seit 1999 ist es der Treffpunkt des Herbstes für die Profis der Fernsehbranche und das breite Publikum. Im Vieux Port finden Begegnungen und Austausch rund um das Beste des französischen und europäischen Fernsehschaffens statt.

Italiano :

Dal 1999, è l’evento del back-to-school per i professionisti della TV e per il pubblico in generale. Il Vieux Port ospita incontri e scambi sul meglio della creazione televisiva francese ed europea.

Espanol : Festival de la Fiction

Desde 1999, es el acontecimiento de la vuelta al cole para los profesionales de la televisión y el público en general. El Vieux Port acoge encuentros e intercambios sobre lo mejor de la creación televisiva francesa y europea.

