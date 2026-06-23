Festival de La Forge des Arts Le Mesnil-Thomas vendredi 24 juillet 2026.

Le Mesnil-Thomas

Festival de La Forge des Arts

4 Les Fours à Chaux Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le festival revient plus affirmé que jamais avec 5 concerts éclectiques. Installé en plein air dans les anciens fours à chaux de Senonches, le festival offre une expérience unique mêlant musique, patrimoine et nature.

Des groupes hors des sentiers battus, une diversité des genres dans un cadre top!

Le festival revient plus affirmé que jamais avec 5 concerts éclectiques. Installé en plein air dans les anciens fours à chaux de Senonches, le festival offre une expérience unique mêlant musique, patrimoine et nature.

Des groupes hors des sentiers battus, une diversité des genres dans un cadre top! 20 .

4 Les Fours à Chaux Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire laforgedesarts@gmail.com

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English :

The festival returns stronger than ever with five eclectic concerts. Set outdoors among the old lime kilns of Senonches, the festival offers a unique experience blending music, heritage, and nature.

Bands that go off the beaten path, a diverse range of genres—all in a fantastic setting!

L’événement Festival de La Forge des Arts Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-06-23 par OTs DU PERCHE