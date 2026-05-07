La Framboisière

Festival de la Framboise

La Framboisière Eure-et-Loir

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Deuxième édition de ce festival haut en couleur qui fait la part belle à la framboise et aux fruits rouges. Concours culinaires, concerts, marché artisanal et gastronomique, grand dîner (sur réservation), et beaucoup d’autres animations rendront ce week-end inoubliable !

Deuxième édition de ce festival haut en couleur qui fait la part belle à la framboise et aux fruits rouges. Concours culinaires, concerts, marché artisanal et gastronomique, grand dîner (sur réservation), et beaucoup d’autres animations rendront ce week-end inoubliable ! 28 .

La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11

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English :

Second edition of this colorful festival featuring raspberries and red berries. Culinary competitions, concerts, a craft and gourmet market, a grand dinner (reservations required), and much more will make this an unforgettable weekend!

L’événement Festival de la Framboise La Framboisière a été mis à jour le 2026-05-07 par OTs DU PERCHE