Festival de la Gastronomie

sous chapiteau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous à Saint-Léonard-des-Bois le week-end de Pâques pour la traditionnelle Foire de la Gastronomie !

Venez à la rencontre de plus de 80 viticulteurs et producteurs qui seront ravis de vous faire déguster et découvrir leurs produits. En direct des vignerons et producteurs de toutes les régions de France.

Entrée 5€, un verre souvenir offert. .

sous chapiteau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 13 89 92 contact@gite-de-vandoeuvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to Saint-Léonard-des-Bois over the Easter weekend for the traditional Foire de la Gastronomie!

L’événement Festival de la Gastronomie Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-02-13 par OT des Alpes Mancelles