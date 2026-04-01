Merrey-sur-Arce

Festival de la Goutte d’eau

Au Chardonnay Merrey-sur-Arce Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le festival de la goutte d’eau, à l’initiative de l’association troyenne Asso Frani qui récolte des fonds afin de creuser des puits au Niger et faciliter l’accès à l’eau au population locale, organise un concert au bar Au Chardonnay à Merrey-sur-Arce le Samedi 25 Avril à 19h30. Se produira le guitariste bluesman Nico Zz.

A l’occasion, il est proposé un tajine de poulet au citron confit avec dessert pour 20€, sur réservation si possible avant le 16 Avril. .

Au Chardonnay Merrey-sur-Arce 10110 Aube Grand Est +33 025299310 assofrani10@orange.fr

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English :

L’événement Festival de la Goutte d’eau Merrey-sur-Arce a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne