Festival de la jacinthe – une frontière en fleur, Site Départemental du Mont Noir, Saint-Jans-Cappel

Festival de la jacinthe – une frontière en fleur Dimanche 26 avril, 09h00 Site Départemental du Mont Noir Nord

Entrée libre, visites avec les guides sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Pas besoin d’aller jusqu’à la Forêt de Hal pour admirer un magnifique tapis violet de jacinthes des bois.

Choisissez votre circuit de randonnée (entre 2 et 23 km) et explorez les Villages de Flandre, de part et d’autre de la frontière. Profitez, lors de cette balade, du panorama depuis le télésiège, d’une visite du moulin Lijstermolen et d’une touche de folklore français.

Vous pouvez également savourer un verre, déguster des produits locaux ou participer à des activités en famille. Explorez la nature grâce à des visites guidées ou à des ateliers passionnants. Une ambiance conviviale vous attend au Kosmos et au Parc Départemental du Mont Noir.

La plupart des activités sont proposées en version bilingue.

Informations pratiques

Dimanche 26 avril de 9h à 18h

Amphithéâtre de la Kosmos (Rodeberg, Westoutre) ou Parc Départemental du Mont Noir (Saint-Jans-Cappel)

Festival organisé par : Regionaal Landschap Westhoek, Coeur de Flandre agglo, CCHF, Province de Flandre-Occidentale, Westtoer, commune de Heuvelland, Agence flamande pour la Nature et la Forêt et Département du Nord, dans le cadre des projets Interreg REViF et Clim@Monts.

Site Départemental du Mont Noir 2266 route du parc, 59270 Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@rlwesthoek.be »}, {« type »: « phone », « value »: « +32 489 86 66 83 »}]

Les partenaires français et belges vous donnent rendez-vous dimanche 26 avril pour un programme festif et convivial autour de cette fleur violette emblématique des Flandres.