Festival de la Lune à Belleville Quartier de Belleville Paris samedi 11 octobre 2025.

Les 11 et 12 octobre 2025, de 11h à 22h, le quartier de Belleville se métamorphosera en une grande rue dédiée aux saveurs d’Asie. De nombreux stands de street food inviteront les visiteurs à un véritable périple culinaire, entre spécialités chinoises, vietnamiennes, coréennes, japonaises, mais aussi indonésiennes, malaises, thaïlandaises et cambodgiennes. Au cœur de ces festivités trônera le célèbre gâteau de lune, pâtisserie dorée aux multiples garnitures, emblème incontournable de cette célébration.

Le choix de Belleville pour accueillir l’événement s’impose de lui-même : ce quartier cosmopolite, à cheval sur les 10e, 11e, 19e et 20e arrondissements, est depuis longtemps un haut lieu de la culture asiatique à Paris.

La Fête de la Lune, célébrée le 15e jour du 8e mois lunaire, coïncide avec l’apparition de la pleine lune la plus brillante de l’année. Tradition plurimillénaire, elle réunit familles et proches autour des valeurs de prospérité et d’harmonie. À Belleville, cette fête prend une dimension toute particulière, résonnant avec l’atmosphère conviviale et chaleureuse de ce quartier populaire.

Le temps d’un week-end les 11 et 12 octobre 2025, Belleville célèbre la Fête de la Lune en se transformant en un haut lieu de la gastronomie asiatique. Entre spécialités culinaires venues de tout le continent, convivialité et traditions millénaires, le quartier s’illumine aux couleurs d’une fête placée sous le signe de l’harmonie et du partage.

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Quartier de Belleville métro Belleville 75020 Paris

