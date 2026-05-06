Saint-Pantaléon-de-Lapleau

Festival de la Luzège au Roc du Gour Noir

Roc du Gour Noir Saint-Pantaléon-de-Lapleau Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

De 1987 à 2026, c’est bien la 40e édition du Festival de la Luzège qui s’ouvre cette année. Un festival qui, sous toutes les formes qu’il a revêtues au fil des ans, et malgré les épreuves et les tempêtes, continue de tenir bon.

Au service de la Corrèze et de ses habitants et habitantes durant 40 ans, l’association Roc du Gour Noir La uzège est fière de continuer à porter le théâtre partout sur le territoire avec 4 spectacles en tournée.

Le Festival de la Luzège vous propose une programmation spéciale au Roc du Gour Noir avec au programme des 3 jours

– Vendredi 24 juillet ouverture du festival Figaro divorce

– Samedi 25 juillet Atlandide, Le Bottom Théâtre et 40 ans de leurs mains

– Dimanche 26 juillet Atlandide, Geoffroy Tête Noire et 40 ans de leurs mains

Billetterie et réservation fortement recommandée

Restauration légère et bar mobile sur place .

Roc du Gour Noir Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com

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English : Festival de la Luzège au Roc du Gour Noir

L’événement Festival de la Luzège au Roc du Gour Noir Saint-Pantaléon-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze