Festival de la Magie Salle de l’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

Festival de la Magie Salle de l’Embarcadère

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.

Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, quick change , magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.

Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Présentation officielle du Festival TOM WOUDA

ALBERTO GIORGI

DOBLE MANDOBLE

DIEGO ET ELENA

NESTOR HATO

LES CHAPEAUX BLANCS

MAG MARIN

ARNO .

