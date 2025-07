Festival de la matière Parc de la Canner Buding

Festival de la matière Parc de la Canner Buding lundi 18 août 2025.

Festival de la matière

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding Moselle

Dans le cadre de sa programmation estivale, Moulin de Buding en fête propose le Festival de la Matière, une semaine dédiée à la sculpture et à l’artisanat.

Durant plusieurs jours, des artistes relèveront le défi de créer une sculpture monumentale sur le thème Métamorphose .

Au sein même du Parc de la Canner, vous découvrirez le travail de ces artistes aux mains d’or qui exprimeront leurs savoir-faire à travers l’usage de la pierre, le bois et l’acier.

Chaque jour, le Moulin de Buding vous proposera

– Des animations pour les familles ;

– Des ateliers ludiques pour les enfants (payant, sur réservation).

Le jury de sélection des sculpteurs du 11ème Festival de la Matière a sélectionné 5 artistes

Suzanne PAUCKER, Allemagne

Dominique RENAUD, France

Henri Patrick STEIN, France

Vincent TETU, France

ZDRAVKO, Bulgarie

N’oubliez pas la guinguette pour vous restaurer ! Flammes, frites, grillades, crêpes, gaufres, boissons… petits et grands y trouveront leur bonheur !Tout public

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding 57920 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 62 animation@arcmosellan.fr

English :

As part of its summer program, Moulin de Buding en fête offers the Festival de la Matière, a week dedicated to sculpture and crafts.

Over several days, artists will take up the challenge of creating a monumental sculpture on the theme of « Metamorphosis ».

In the heart of the Parc de la Canner, you’ll discover the work of these artists with golden hands, expressing their skills through the use of stone, wood and steel.

Every day, the Moulin de Buding offers

– Activities for families;

– Fun workshops for children (fee payable, booking essential).

The jury selecting the sculptors for the 11th Festival de la Matière has chosen 5 artists:

Suzanne PAUCKER, Germany

Dominique RENAUD, France

Henri Patrick STEIN, France

Vincent TETU, France

ZDRAVKO, Bulgaria

Don’t forget the guinguette for refreshments! Flames, French fries, grills, pancakes, waffles, drinks? there’s something for everyone!

German :

Im Rahmen seines Sommerprogramms bietet Moulin de Buding en fête das Festival de la Matière an, eine Woche, die der Bildhauerei und dem Kunsthandwerk gewidmet ist.

Mehrere Tage lang werden sich Künstler der Herausforderung stellen, eine monumentale Skulptur zum Thema « Metamorphose » zu schaffen.

Im Parc de la Canner können Sie die Arbeit dieser Künstler mit den goldenen Händen entdecken, die ihr Können durch die Verwendung von Stein, Holz und Stahl zum Ausdruck bringen.

Jeden Tag bietet Ihnen die Moulin de Buding

– Animationen für Familien ;

– Workshops für Kinder (kostenpflichtig, Reservierung erforderlich).

Die Jury für die Auswahl der Bildhauer des 11. Festival de la Matière hat 5 Künstler ausgewählt:

Suzanne PAUCKER, Deutschland

Dominique RENAUD, Frankreich

Henri Patrick STEIN, Frankreich

Vincent TETU, Frankreich

ZDRAVKO, Bulgarien

Vergessen Sie nicht, sich an der Guinguette zu verpflegen! Flammen, Pommes frites, Gegrilltes, Crêpes, Waffeln, Getränke… Groß und Klein werden hier ihr Glück finden!

Italiano :

Nell’ambito del suo programma estivo, il Moulin de Buding en fête propone il Festival de la Matière, una settimana dedicata alla scultura e all’artigianato.

Per diversi giorni, gli artisti si cimenteranno nella creazione di una scultura monumentale sul tema della « Metamorfosi ».

Proprio nel cuore del Parc de la Canner, potrete scoprire il lavoro di questi artisti dalle mani d’oro, che esprimeranno le loro abilità attraverso l’uso di pietra, legno e acciaio.

Ogni giorno, il Moulin de Buding offrirà:

– Attività per le famiglie ;

– Laboratori ludici per bambini (a pagamento, su prenotazione).

La giuria che ha selezionato gli scultori per l’11° Festival de la Matière ha scelto 5 artisti:

Suzanne PAUCKER, Germania

Dominique RENAUD, Francia

Henri Patrick STEIN, Francia

Vincent TETU, Francia

ZDRAVKO, Bulgaria

Non dimenticate la guinguette per il rinfresco! Fiamme, patatine, grigliate, frittelle, waffle, bevande: ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

En el marco de su programa estival, el Moulin de Buding en fête propone el Festival de la Matière, una semana dedicada a la escultura y la artesanía.

Durante varios días, los artistas aceptarán el reto de crear una escultura monumental sobre el tema de la « Metamorfosis ».

En pleno corazón del Parc de la Canner, podrá descubrir el trabajo de estos artistas de manos de oro, que expresarán sus habilidades mediante el uso de la piedra, la madera y el acero.

Todos los días, el Moulin de Buding ofrecerá

– Actividades para familias ;

– Talleres lúdicos para niños (de pago, previa reserva).

El jurado encargado de seleccionar a los escultores del 11º Festival de la Matière ha elegido a 5 artistas:

Suzanne PAUCKER, Alemania

Dominique RENAUD, Francia

Henri Patrick STEIN, Francia

Vincent TETU, Francia

ZDRAVKO, Bulgaria

¡No olvides la guinguette para refrescarte! Llamas, patatas fritas, parrillas, tortitas, gofres, bebidas… ¡hay para todos los gustos!

L’événement Festival de la matière Buding a été mis à jour le 2025-07-24 par MOSELLE ATTRACTIVITE