FESTIVAL DE LA MER 2025 Le Boulou

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-27

2025-09-24

Organisé par la Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) au Boulou, le Festival de la Mer est un événement gratuit et ouvert à tous, qui se déroule du 24 au 27 septembre. Ce festival met en lumière les enjeux liés à la mer, à l’environnement marin et à la préservation de notre littoral, de manière ludique, éducative et participative.

English :

Organized by the Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) in Le Boulou, the Festival de la Mer is a free event open to all, taking place from September 24 to 27. The festival highlights the issues surrounding the sea, the marine environment and the preservation of our coastline, in a fun, educational and participatory way.

German :

Das vom Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) in Le Boulou organisierte Festival de la Mer ist eine kostenlose und für alle offene Veranstaltung, die vom 24. bis 27. September stattfindet. Das Festival beleuchtet die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Meer, der Meeresumwelt und der Erhaltung unserer Küste auf spielerische, pädagogische und partizipative Weise.

Italiano :

Organizzato dalla Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) di Le Boulou, il Festival de la Mer è un evento gratuito aperto a tutti che si svolge dal 24 al 27 settembre. Il festival mette in luce i temi del mare, dell’ambiente marino e della conservazione delle nostre coste in modo divertente, educativo e partecipativo.

Espanol :

Organizado por la Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) de Le Boulou, el Festival de la Mer es un acontecimiento gratuito y abierto a todos, que se celebra del 24 al 27 de septiembre. El festival pone de relieve de forma lúdica, pedagógica y participativa los problemas del mar, el medio ambiente marino y la preservación de nuestro litoral.

