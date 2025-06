Festival de la Moline Parc de la Moline Marseille 26 juin 2025 20:30

Bouches-du-Rhône

Festival de la Moline Du jeudi 26 au dimanche 29 juin 2025 de 20h30 à 23h. Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard Marseille Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-06-26 20:30:00

fin : 2025-06-29 23:00:00

2025-06-26

Cet été plus que jamais, l’incontournable festival de la Moline vous accueillera du 26 au 29 juin. Le tout sous un beau soleil d’été et dans le cadre privilégié du parc de la Moline qui est transformé en véritable scène marseillaise.

Le Festival de la Moline est de retour pour sa 17e édition !

Le parc de la Moline accueillera notre rendez-vous incontournable de l’été avec ses quatre évènements musicaux et culturels. Entièrement gratuites, ces soirées nous permettent de vivre des moments de partages tout en rendant la culture plus accessible à tous.





Programme :



Les festivités débuteront jeudi 26 juin avec une soirée placée sous le signe du Jazz, labellisée Marseille Jazz des Cinq Continents , avec une soirée en hommage à Quincy Jones. Le groupe RYCKO & THE QJ GROOVE COLLECTIVE interprétera le répertoire de ce grand artiste.

l y a des musiques qui marquent une époque. D’autres qui traversent le temps. Et puis il y a celles de Quincy Jones, qui font les deux. Compositeur, arrangeur, producteur de génie, Quincy Jones est à l’origine de certains des plus grands tubes de l’histoire. À lui seul, il a contribué à créer l’univers musical de Michael Jackson, Ray Charles, Frank Sinatra ou encore Aretha Franklin. Quincy et ses 80 nominations aux Grammy Awards a d’ailleurs débuté sa carrière comme trompettiste de jazz.

Ce 26 juin, c’est tout cet univers que Rycko & The QJ Groove Collective viennent célébrer sur scène. Rycko Filet, chanteur et compositeur, a longtemps collaboré avec des grands noms comme Véronique Sanson, Michel Polnareff ou encore Les Innocents. Doté d’une voix puissante et d’un charisme magnétique, il nous invite à redécouvrir les pépites du répertoire de Quincy Jones à travers un concert incontournable, rythmé et festif.

De Just Once à Thriller, en passant par Ain’t No Corrida, Don’t Stop ’Til You Get Enough, Watermelon Man ou encore Billie Jean, Rycko & The QJ Groove Collective vous feront vibrer au rythme des plus grands tubes de Quincy Jones, pour un concert inoubliable et haut en couleur.







Le vendredi 27, le groupe de GOSPEL professionnel DIVIN’GOSPEL MUSIC vous proposera une soirée musicale inoubliable avec un chœur à couper le souffle mené par Magali Ponsada.

Le temps d’une soirée exceptionnelle, laissez-vous transporter par les voix envoûtantes du groupe Divin’Gospel Music, dirigé par la talentueuse Magali Ponsada. Portée par l’harmonie, la puissance vocale et des rythmes entraînants, cette troupe vous embarque dans une expérience musicale authentique et pleine d’espoir.

Soprano, mezzo, alto, baryton… Chaque voix s’élève avec passion, soutenue par un ensemble de musiciens virtuoses, de la batterie à la guitare, en passant par les cuivres et le piano. Un moment suspendu où la musique illumine les visages et les âmes.



Chef de choeur / Directeur artistique / Producteur Magali Ponsada

Soprano Veronique Sanigou

Mezzo Alexia Mornet et Céline Panaye

Alto Audrey Rasoamanana et Linda Benameur

Baryton Matthieu Limea

Musiciens:

Batterie Julien Carillo

Basse François Gomez

Piano Timothée Quere

Guitare David Guttierez

Operateur Ableton Forent Moricard

Section cuivres Christophe Moura, Christophe Allemand, Philippe Anicaux







Les festivités se poursuivront le samedi 28 juin avec le grand Erick Baert, performer vocal de renom, que nous aurons le bonheur d’accueillir, qui nous interprètera son nouveau spectacle en avant première. Un spectacle exceptionnel mêlant humour, voix légendaires et performance musicale !

Érick Baert, avec une sensibilité rare, incarne sur scène les artistes qui ont fait battre nos cœurs de Barry White à Pavarotti, de Johnny Hallyday à Céline Dion, en passant par Freddie Mercury et bien d’autres. Chaque imitation nous replonge avec émotion dans des souvenirs précieux.

Avec une mise en scène soignée et une énergie communicative, ce spectacle est un véritable moment de partage et de complicité avec le public. Les rires fusent, les émotions se mêlent et la magie opère pour offrir un spectacle vivant, électrisant et mémorable.

Un moment unique à vivre en famille ou entre amis, pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive. On vibre, on rit, on chante… On ne voit pas le temps passer et on en redemande !







Le dimanche 29, notre festival se clôturera de la plus belle des manières en rendant un nouvel hommage à Marcel Pagnol en cette année qui marque les 130 ans de sa naissance. Vous aurez le plaisir d’assister à une représentation de théâtre Le Schpountz jouée par le théâtre des Criques avec une mise en scène de Delphine Depardieu et Arthur Cachia qui vous fera revivre les plus belles œuvres de Pagnol.

Dans le cadre des 130 ans de la naissance de Marcel Pagnol, redécouvrez cette comédie tendre, drôle et profondément marseillaise !



Irénée est un modeste garçon épicier travaillant dans la boutique de son oncle qui l’a élevé. Il rêve de devenir vedette de cinéma. Une équipe de cinéastes parisiens passant par là, amusée par les prétentions de ce Schpountz , lui signe un faux contrat de comédien. Sourd aux avertissements de ses proches, Irénée, papier en poche, monte à Paris et se présente au studio…

Le Schpountz , soit un idiot, un fada de Marseille, c’est le portrait drôle et attachant d’un jeune homme qui croit en ses rêves, et dont la naïveté devient une force. Dans le cadre des 130 ans de la naissance de Marcel Pagnol, cette nouvelle adaptation rend hommage à l’un des plus grands conteurs de la Méditerranée.

Adaptée et mise en scène par Arthur Cachia & Delphine Depardieu (Prix du Brigadier 2024, Molière de la comédienne 2025), cette version réunit une distribution de talents Axel Blind, Arthur Cachia, Patrick Chayriguès, Simon Gabillet, Milena Marinelli et Jean-Benoît Souilh.

Entre rires, émotion et authenticité marseillaise, ce grand classique revisité est un hommage vivant et joyeux à l’œuvre de Pagnol. Une soirée de théâtre à ne pas manquer, pour célébrer ensemble l’esprit du sud et le génie d’un auteur immortel.







Toutes les soirées sont gratuites en entrée libre. Tous les concerts débuteront à 20h30.

Restauration rapide sur place.



Un évènement proposé par la Mairie des 11e et 12e arrondissements. .

Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard

Marseille 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This summer, more than ever, the unmissable Moline Festival welcomes you from June 26 to 29. All under a beautiful summer sun and in the privileged setting of the Parc de la Moline, which has been transformed into a veritable Marseilles stage.

German :

Diesen Sommer wird Sie das unumgängliche Festival de la Moline mehr denn je vom 26. bis 29. Juni empfangen. Das Ganze unter einer schönen Sommersonne und in der privilegierten Umgebung des Parc de la Moline, der in eine echte Marseiller Bühne verwandelt wird.

Italiano :

Quest’estate più che mai, l’imperdibile Moline Festival vi accoglierà dal 26 al 29 giugno. Il tutto sotto un bel sole estivo e nella cornice privilegiata del Parc de la Moline, trasformato in un vero e proprio palcoscenico marsigliese.

Espanol :

Este verano, más que nunca, el ineludible Festival del Moline le acogerá del 26 al 29 de junio. Todo bajo un hermoso sol de verano y en el marco privilegiado del Parque de la Moline, transformado en un auténtico escenario marsellés.

