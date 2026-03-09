Festival de la Paille Vendredi Au pied des pistes Métabief

Festival de la Paille Vendredi

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-07-25 03:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez partager cette dernière du Festival de la Paille avec nous !

Les artistes présents pour cette 25ème édition

Luiza Boulevard des Airs Biga*Ranx L’Entourloop Poligone Alexandrie Copycat Shao x Clinza Follo .

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la Paille Vendredi

L’événement Festival de la Paille Vendredi Métabief a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS