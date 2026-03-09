Festival de la Paille Vendredi Au pied des pistes Métabief

Festival de la Paille Vendredi Au pied des pistes Métabief vendredi 24 juillet 2026.

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-25 03:00:00

2026-07-24

Venez partager cette dernière du Festival de la Paille avec nous !

Les artistes présents pour cette 25ème édition
Luiza Boulevard des Airs Biga*Ranx L’Entourloop Poligone Alexandrie Copycat Shao x Clinza Follo   .

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

L'événement Festival de la Paille Vendredi Métabief a été mis à jour le 2026-03-09

