Festival de la Paille Vendredi Au pied des pistes Métabief vendredi 24 juillet 2026.
Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-25 03:00:00
2026-07-24
Venez partager cette dernière du Festival de la Paille avec nous !
Les artistes présents pour cette 25ème édition
Luiza Boulevard des Airs Biga*Ranx L’Entourloop Poligone Alexandrie Copycat Shao x Clinza Follo .
English : Festival de la Paille Vendredi
