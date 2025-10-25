Festival de la Paix en Mediterranée Med 25 Bel espoir Parade dans la rade Marseille 2e Arrondissement

Festival de la Paix en Mediterranée Med 25 Bel espoir Parade dans la rade Marseille 2e Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Festival de la Paix en Mediterranée Med 25 Bel espoir

Samedi 25 octobre 2025 de 10h à 20h. Parade dans la rade Mucem et son esplanade Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Le 25 octobre, après huit mois de navigation en Méditerranée, le Bel Espoir terminera son odyssée à Marseille !

Pour accueillir le vieux gréement Le Bel Espoir, qui a navigué 8 mois en Méditerranée, un festival ouvert au grand public est organisé.







Tables-rondes, scène ouverte, danses de la Méditerranée, exposition photos, témoignages, ateliers participatifs, parade de la paix,



pique-nique solidaire à





– l’auditorium du Mucem pour les tables-rondes



– dans le grand hall pour un forum d’atelier



– sur l’esplanade où sera installée la scène



– ou d’autres lieux encore église Saint Laurent, parcours de visite de lieux de culte, etc. de 10h à 20h.







L’armada pour la paix naviguera dans la rade de 9h30 à 12h. Le vieux gréement Le Bel Espoir entrera dans le Vieux port entouré d’une flotille de gréements traditionnels ( à suivre de l’esplanade du Mucem).





Le dimanche messe conclusive de l’Odyssée Med25 à 10h30 en la cathédrale de La Major, présidée par l’archevêque Jean-marc Aveline. .

Parade dans la rade Mucem et son esplanade Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On October 25, after eight months sailing the Mediterranean, the Bel Espoir will end its odyssey in Marseille!

German :

Am 25. Oktober, nach acht Monaten auf dem Mittelmeer, wird die Bel Espoir ihre Odyssee in Marseille beenden!

Italiano :

Il 25 ottobre, dopo otto mesi di navigazione nel Mediterraneo, la Bel Espoir terminerà la sua odissea a Marsiglia!

Espanol :

El 25 de octubre, tras ocho meses de navegación por el Mediterráneo, el Bel Espoir pondrá fin a su odisea en Marsella

L’événement Festival de la Paix en Mediterranée Med 25 Bel espoir Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille