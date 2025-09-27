Festival de la parentalité Coutances

Fort de son succès en 2023, le Festival de la Parentalité revient en octobre 2025 avec une programmation pensée pour vous, parents, grands-parents, futurs parents, et tous ceux qui accompagnent les enfants au quotidien.

Cette année, nous avons choisi de mettre en lumière un sujet essentiel, souvent tabou l’épuisement parental. Parce qu’être parent, c’est merveilleux… mais aussi épuisant. Parce que derrière les sourires et les efforts du quotidien, il y a parfois de la fatigue, du doute, de la solitude. Et parce qu’il est temps de dire haut et fort que vous avez le droit d’être imparfait·e, et que cela ne fait pas de vous un mauvais parent, bien au contraire !

Tout au long du mois d’octobre, vous retrouverez ce qui fait la richesse de ce festival des conférences inspirantes, des ateliers pratiques, des temps festifs, des espaces de parole, et surtout, une volonté commune de soutenir, valoriser et accompagner les parents dans toute leur diversité.

Parmi les temps forts de cette édition

• Le bal d’ouverture, le 4 octobre, pour démarrer le festival dans la joie et la convivialité.

• La conférence d’Aline Nativel Id Hammou, psychologue, le 6 octobre Être un parent parfaitement imparfait, cela s’apprend ! .

• Le webinaire d’Ophélie Gesbert, le 13 octobre Être parents jusqu’à s’épuiser la face cachée de la parentalité moderne .

• La conférence vivante de Rebecca Zéboulon, kinésiologue, le 16 octobre Savoir dire non pour ne pas devenir un parent robot .

• L’Apéro des papas, le 17 octobre un moment convivial entre pères pour échanger, souffler, partager sans jugement sur la paternité aujourd’hui.

Et parce que nous savons que votre temps est précieux, deux webinaires et deux conférences seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube de Coutances Mer et Bocage, pour que vous puissiez les consulter à votre rythme.

Nous avons également pensé à tout pour faciliter votre participation solutions de garde, animations pour les enfants et accès simplifié aux replays.

Ce festival est le fruit d’un travail collectif, porté par des professionnels, des associations et des institutions engagés à vos côtés Les Unelles, Tilloun, Familles Rurales Gavray, Parentibus, le PAS, les structures enfance, les médiathèques, ainsi que les services petite enfance et enfance de la CMB, l’IME la Rose des vents, la Mutualité Française, l’UDAF, l’ADSEAM, la CAF, la MSA… et bien d’autres encore.

Nous espérons que cette nouvelle édition vous apportera des réponses, du réconfort, des outils… et surtout, l’envie de prendre soin de vous autant que de vos enfants.

Au plaisir de vous retrouver nombreux et nombreuses lors de cette belle aventure collective ! .

Coutances 50200 Manche Normandie v.mesnil@communaute-coutances.fr

English : Festival de la parentalité

