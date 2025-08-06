Festival de la Parole Poétique « Sémaphore » 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Festival de la Parole Poétique « Sémaphore » 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer vendredi 6 mars 2026.

Festival de la Parole Poétique « Sémaphore » 2026

Rue Pont-Ar-Laër L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Après le franc succès de l’édition 2025 consacrée à Joan Baez, le Festival de la Parole poétique Sémaphore rend hommage en 2026 à Alain Bashung et Gérard Manset. L’événement, qui a fêté ses 20 ans en 2025, a pour but de faire découvrir les différents aspects de la création poétique d’aujourd’hui, en proposant des performances et créations singulières en lien avec les arts plastiques et à destination de tous les publics.

En partenariat avec la Maison de la poésie du pays de Quimperlé. .

Rue Pont-Ar-Laër L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 16 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de la Parole Poétique « Sémaphore » 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS