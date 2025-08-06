Festival de la Parole Poétique « Sémaphore » 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Festival de la Parole Poétique « Sémaphore » 2026
vendredi 6 mars 2026.
Rue Pont-Ar-Laër L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
2026-03-06
Après le franc succès de l’édition 2025 consacrée à Joan Baez, le Festival de la Parole poétique Sémaphore rend hommage en 2026 à Alain Bashung et Gérard Manset. L’événement, qui a fêté ses 20 ans en 2025, a pour but de faire découvrir les différents aspects de la création poétique d’aujourd’hui, en proposant des performances et créations singulières en lien avec les arts plastiques et à destination de tous les publics.
En partenariat avec la Maison de la poésie du pays de Quimperlé. .
+33 2 98 71 16 92
