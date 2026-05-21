Festival de la photo Brécey
Festival de la photo Brécey vendredi 19 juin 2026.
Brécey
Festival de la photo
Brécey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-06-19
4ème Festival de la Photo
5 photographes Florence Lequesne, Jean Jacques Flach, Christian Malon, Nicolas Lombardin et Jean Yves Desfoux plus les élèves CM1/CM2 des écoles du Val de Sée, exposent en plein air sur le thème L’homme, la nature et son environnement ,.
120 photos en grands formats à admirer sur 6 sites, en déambulant dans les rues de Brécey
– Place de l’hôtel de ville,
– Murs de l’école maternelle,
– Entrée Magasin Super U,
– Parvis de France services,
– Parvis de l’Espace Bernard Tréhet,
– Square de la Grenouille et Escalys. .
Brécey 50370 Manche Normandie +33 6 73 04 40 04 seeavoir@gmail.com
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English : Festival de la photo
L’événement Festival de la photo Brécey a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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