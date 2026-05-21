Brécey

Festival de la photo

Brécey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-19

4ème Festival de la Photo

5 photographes Florence Lequesne, Jean Jacques Flach, Christian Malon, Nicolas Lombardin et Jean Yves Desfoux plus les élèves CM1/CM2 des écoles du Val de Sée, exposent en plein air sur le thème L’homme, la nature et son environnement ,.

120 photos en grands formats à admirer sur 6 sites, en déambulant dans les rues de Brécey

– Place de l’hôtel de ville,

– Murs de l’école maternelle,

– Entrée Magasin Super U,

– Parvis de France services,

– Parvis de l’Espace Bernard Tréhet,

– Square de la Grenouille et Escalys. .

Brécey 50370 Manche Normandie +33 6 73 04 40 04 seeavoir@gmail.com

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English : Festival de la photo

L’événement Festival de la photo Brécey a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MSM Normandie BIT Genêts