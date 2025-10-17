FESTIVAL DE LA PHOTO MONTARNENNE Montarnaud

Montarnaud Hérault

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Le Festival de la Photo Montarnéenne mettra en avant 48 auteurs, sans thème particulier, permettant ainsi une grande diversité d’expressions artistiques.

Ce festival est une belle occasion de célébrer l’art de la photographie et d’encourager les artistes.

La journée du samedi 18 octobre sera ponctuée par

15h Remise des prix des lauréats de la Fédération Photographique, Union Régionale UR12.

17h00 Conférence de Trinley Paris, marraine du festival Comment trouver et développer son style en photographie .

18h00 Vernissage du Festival

Cet événement organisé par Zoom Photo Club. .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

English :

The Festival de la Photo Montarnéenne will feature 48 authors, with no particular theme, allowing for a wide diversity of artistic expression.

German :

Das Festival de la Photo Montarnéenne wird 48 Autoren ohne ein bestimmtes Thema in den Vordergrund stellen und so eine große Vielfalt an künstlerischen Ausdrucksformen ermöglichen.

Italiano :

Il Festival de la Photo Montarnéenne presenterà il lavoro di 48 fotografi, senza un tema particolare, permettendo una grande diversità di espressione artistica.

Espanol :

El Festival de la Photo Montarnéenne presentará la obra de 48 fotógrafos, sin ningún tema en particular, lo que permitirá una gran diversidad de expresiones artísticas.

