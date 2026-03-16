Festival de la photographie d’Architecture rue Albert 1er La Rochelle

Festival de la photographie d’Architecture

rue Albert 1er Salle de l’Oratoire La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Du 21 au 26 avril 2026 à l’Oratoire à La Rochelle, nous vous proposons de venir découvrir le 1er festival de la photographie d’architecture.

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rue Albert 1er Salle de l’Oratoire La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.lartpouvous@gmail.com

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English :

From April 21 to 26, 2026 at the Oratoire in La Rochelle, we invite you to come and discover the 1st festival of architectural photography.

L’événement Festival de la photographie d’Architecture La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-16 par Nous La Rochelle