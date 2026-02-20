Festival de la photographie et des arts La Grande Halle Luzy

Festival de la photographie et des arts

Le Festival de la Photographie et des Arts s’établit comme un rendez-vous culturel majeur du printemps 2026 à Luzy dans le Morvan. La Galerie Soleil y propose une sélection rigoureuse de 25 artistes, mêlant photographes professionnels, plasticiens, sculpteurs, créateurs pour une immersion totale dans la création contemporaine. En plus de l’exposition vous pourrez assister à des sessions de création en direct, des ateliers pédagogiques ou encore des initiations aux arts visuels. Une petite restauration légère sera disponible sur place.

Vernissage le samedi 18 avril à 17h30.

Ouvert au public tous les week-ends de 10h à 18h.

Tarifs 5€ tarif plein, 2€ tarif seniors, gratuit pour les de 10 ans et les personnes en situation de handicap.

Contact 06 03 72 33 33 contact@galeriesoleil.art .

