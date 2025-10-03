Informations pratiques

Veigné

Festival de la photographie

Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Festival de la photographie

Vendredi 2 octobre 2026 – 10:00

Dimanche 4 octobre 2026 – 19:30

6ème édition Le Festival de la photographie de la Vallée de L’Indre avec pour thème : « Un voyage au Coeur de l’image”

Club Photo de Veigné – Renseignement au 06 31 77 19 08

Festival de la photographie

Vendredi 2 octobre 2026 – 10:00

Dimanche 4 octobre 2026 – 19:30

6ème édition Le Festival de la photographie de la Vallée de L’Indre avec pour thème : « Un voyage au Coeur de l’image”

Club Photo de Veigné – Renseignement au 06 31 77 19 08 .

Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 77 19 08

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English :

Photography Festival

Friday, October 3, 2025 – 10:00

Sunday, October 5, 2025 – 7:30 PM

The theme of this year’s festival, organized by the Club Photo, is: look at the world

Organized by Club Photo de Veigné ? Information on 06 31 77 19 08

L’événement Festival de la photographie Veigné a été mis à jour le 2026-09-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme