Festival de la photographie Veigné
vendredi 2 octobre 2026 · Veigné
Informations pratiques
Veigné
Festival de la photographie
Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Festival de la photographie
Vendredi 2 octobre 2026 – 10:00
Dimanche 4 octobre 2026 – 19:30
6ème édition Le Festival de la photographie de la Vallée de L’Indre avec pour thème : « Un voyage au Coeur de l’image”
Club Photo de Veigné – Renseignement au 06 31 77 19 08
Festival de la photographie
Vendredi 2 octobre 2026 – 10:00
Dimanche 4 octobre 2026 – 19:30
6ème édition Le Festival de la photographie de la Vallée de L’Indre avec pour thème : « Un voyage au Coeur de l’image”
Club Photo de Veigné – Renseignement au 06 31 77 19 08 .
Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 77 19 08
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English :
Photography Festival
Friday, October 3, 2025 – 10:00
Sunday, October 5, 2025 – 7:30 PM
The theme of this year’s festival, organized by the Club Photo, is: look at the world
Organized by Club Photo de Veigné ? Information on 06 31 77 19 08
L’événement Festival de la photographie Veigné a été mis à jour le 2026-09-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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