FESTIVAL DE LA PLACE QUATRIÈME ÉDITION – Usclas-du-Bosc 14 juin 2025 07:00

Hérault

FESTIVAL DE LA PLACE QUATRIÈME ÉDITION Place Grand Chemin Usclas-du-Bosc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Le 14 juin, le Festival de la Place revient à Usclas-du-Bosc 4 groupes, bal occitan, restauration sur place. Un événement gratuit, écoresponsable et festif.

Le samedi 14 juin à partir de 18 h00, le village d’Usclas-du-Bosc vibrera au rythme du Festival de la Place pour sa quatrième édition.

Programmation musicale :

Voix Bulgares, Guitares électriques, Batterie, Voix Occitanes, … 4 groupes, trois styles différents assureront l’ambiance, feront danser les habitants d’Usclas-du-Bosc et les visiteurs, avec entre autres un bal traditionnel occitan pour passer une belle soirée.

Restauration et boissons:

Des food trucks et une buvette seront présents pour offrir au public une soirée des plus agréables.

Le festival est écoresponsable, ouvert à tous et gratuit. .

Place Grand Chemin

Usclas-du-Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 6 12 83 58 14 info@coop-ludique.fr

English :

On June 14, the Festival de la Place returns to Usclas-du-Bosc: 4 groups, Occitan ball, on-site catering. A free, eco-responsible and festive event.

German :

Am 14. Juni kehrt das Festival de la Place nach Usclas-du-Bosc zurück: 4 Bands, okzitanischer Ball, Essen und Trinken vor Ort. Eine kostenlose, umweltfreundliche und festliche Veranstaltung.

Italiano :

Il 14 giugno, il Festival de la Place torna a Usclas-du-Bosc con 4 gruppi, un ballo occitano e una ristorazione in loco. Un evento gratuito, eco-responsabile e festoso.

Espanol :

El 14 de junio, el Festival de la Place vuelve a Usclas-du-Bosc con 4 grupos, un baile occitano y restauración in situ. Un evento festivo, ecorresponsable y gratuito.

L’événement FESTIVAL DE LA PLACE QUATRIÈME ÉDITION Usclas-du-Bosc a été mis à jour le 2025-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC