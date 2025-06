FESTIVAL DE LA PLACE – Usclas-du-Bosc 14 juin 2025 07:00

Hérault

FESTIVAL DE LA PLACE place du Grand Chemin Usclas-du-Bosc Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Festival de la Place – Quatrième Édition

le village d’Usclas-du-Bosc vibrera au rythme du Festival de la Place pour sa quatrième édition.

Programmation musicale :

Voix Bulgares, Guitares électriques, Batterie, Voix Occitanes, …

4 groupes, trois styles différents assureront l’ambiance, feront danser les habitants d’Usclas-du-Bosc et les visiteurs, avec un bal folk et de la magie pour passer une belle soirée.

Restauration et boissons :

Des Food trucks et une buvette seront présents pour offrir au public une soirée des plus agréables. .

place du Grand Chemin

Usclas-du-Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 6 12 83 58 14 info@coop-ludique.fr

