Festival de la Pointe Concert Jil Caplan Pointe de Pordic Pordic 28 juin 2025 18:30

Côtes-d’Armor

Festival de la Pointe Concert Jil Caplan Pointe de Pordic 13 rue des Monts Céreaux Pordic Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-28 18:30:00

fin : 2025-06-28 19:30:00

2025-06-28

Jil Caplan revient à ses premières amours le folk-rock à guitares, les ballades sensuelles, et les harmonies subtiles, quelque part entre Paul McCartney et Jeff Buckley. Tout cela grâce à une rencontre magique avec Émilie Marsh, musicienne, compositrice, autrice et interprète. Un mélange de couleurs, de nuances et de tessitures, sublimé par la voix pleine de ferveur de Jil Caplan, libre et intime.

Élégance, émotion, énergie, poésie tout ce qui lui ressemble. Tout ce qui nous rassemble. En première partie, le groupe de jazz Stratus Sextet. .

