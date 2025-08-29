Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors Cahors
Quartier la Rosière Cahors Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-31
La 5ème édition du festival de la Polynésie à la Rosière Cahors, se déroulera le week-end des 29, 30 et 31 août 2025 . Il est organisé par le comité des fêtes.
Spectacles de danse traditionnelle
Danse polynésienne, marquisienne et tahitienne, avec des artistes venus partager leur passion et leur culture
Animations culturelles & festives
Démonstrations, initiations à la danse, et ambiance musicale assurée tout au long de la journée.
Grand marché polynésien:
Artisanat local bijoux, paréos, sculptures, objets traditionnels…
Saveurs exotiques plats typiques, fruits tropicaux, douceurs des îles
Tatoueur polynésien sur place:
Tatouages traditionnels et symboliques à découvrir ou à faire
Stands de découverte
Histoire, coutumes, langue, objets d’art et traditions ancestrales
Ambiance familiale et chaleureuse:
Espace enfants, animations, surprises et cadeaux ! .
Quartier la Rosière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 58 74 12 21 comitedesfeteslarosiere@gmail.com
English :
The 5th edition of the Polynesian Festival at La Rosière Cahors will take place over the weekend of August 29, 30 and 31, 2025
German :
Ausgabe des Polynesien-Festivals in La Rosière Cahors, findet am Wochenende des 29., 30. und 31. August 2025 statt
Italiano :
Il 5° Festival Polinesiano a La Rosière Cahors si svolgerà nel fine settimana del 29, 30 e 31 agosto 2025
Espanol :
El 5º Festival Polinesio de La Rosière Cahors se celebrará el fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto de 2025
