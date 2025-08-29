Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors Cahors

Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors Cahors vendredi 29 août 2025.

Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors

Quartier la Rosière Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29

La 5ème édition du festival de la Polynésie à la Rosière Cahors, se déroulera le week-end des 29, 30 et 31 août 2025

La 5ème édition du festival de la Polynésie à la Rosière Cahors, se déroulera le week-end des 29, 30 et 31 août 2025 . Il est organisé par le comité des fêtes.

Spectacles de danse traditionnelle

Danse polynésienne, marquisienne et tahitienne, avec des artistes venus partager leur passion et leur culture

Animations culturelles & festives

Démonstrations, initiations à la danse, et ambiance musicale assurée tout au long de la journée.

Grand marché polynésien:

Artisanat local bijoux, paréos, sculptures, objets traditionnels…

Saveurs exotiques plats typiques, fruits tropicaux, douceurs des îles

Tatoueur polynésien sur place:

Tatouages traditionnels et symboliques à découvrir ou à faire

Stands de découverte

Histoire, coutumes, langue, objets d’art et traditions ancestrales

Ambiance familiale et chaleureuse:

Espace enfants, animations, surprises et cadeaux ! .

Quartier la Rosière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 58 74 12 21 comitedesfeteslarosiere@gmail.com

English :

The 5th edition of the Polynesian Festival at La Rosière Cahors will take place over the weekend of August 29, 30 and 31, 2025

German :

Ausgabe des Polynesien-Festivals in La Rosière Cahors, findet am Wochenende des 29., 30. und 31. August 2025 statt

Italiano :

Il 5° Festival Polinesiano a La Rosière Cahors si svolgerà nel fine settimana del 29, 30 e 31 agosto 2025

Espanol :

El 5º Festival Polinesio de La Rosière Cahors se celebrará el fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto de 2025

L’événement Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors Cahors a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot