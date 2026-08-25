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AGENDA · Trévières

Festival de la pomme Trévières

dimanche 25 octobre 2026 · Trévières

Festival de la pomme Trévières

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
14710 Trévières
Département
Calvados
Tarif

Trévières

Festival de la pomme

Le Bourg Trévières Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Trévières vous invite au festival de la pomme !
Trévières vous invite au festival de la pomme ! Ce sera l’occasion de découvrir plusieurs variétés de pommes mais aussi de participer à plusieurs ateliers et démonstrations.

Le programme est gourmand ! Venez en famille, entre amis pour profiter d’une journée conviviale autour de la pomme et pour passer une belle journée d’automne à Trévières .   .

Le Bourg Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44  secretariat@ville-trevieres.fr

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English : Festival de la pomme

Trévières invites you to the apple festival!

L’événement Festival de la pomme Trévières a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Isigny-Omaha