Festival de la pomme Trévières
dimanche 25 octobre 2026 · Trévières
Informations pratiques
Trévières
Festival de la pomme
Le Bourg Trévières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Trévières vous invite au festival de la pomme !
Trévières vous invite au festival de la pomme ! Ce sera l’occasion de découvrir plusieurs variétés de pommes mais aussi de participer à plusieurs ateliers et démonstrations.
Le programme est gourmand ! Venez en famille, entre amis pour profiter d’une journée conviviale autour de la pomme et pour passer une belle journée d’automne à Trévières . .
Le Bourg Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44 secretariat@ville-trevieres.fr
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English : Festival de la pomme
Trévières invites you to the apple festival!
L’événement Festival de la pomme Trévières a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Isigny-Omaha