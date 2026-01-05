Festival de la Poutre Colonne
3ème édition Festival de la Poutre 2026
VENDREDI de 18h à 2h
> Lesswinter Pop Rock Punk
> Bad Frequencies Punk Rock
> One Rusty Band Duo de Dirty Blues Rock
SAMEDI de 17h à 2h
> Takk Post Rock
> 2097 Rock Alternatif
> Born Again Heavy Metal
> Orion a Matallica Experience Heavy Metal
Boissons fraîches avec ou sans alcool (bière locale artisanale)
Restauration maison avec un maximum de produits issus des commerces locaux.
TARIFS
Pass 2 jours 22€ (18€ en prévente jusqu’au 15 mai ou épuisement )
Pass vendredi 10€ ( 8€ en prévente jusqu’au 15 mai ou épuisement )
Pass samedi 12€ (10€ en prévente jusqu’au 15 mai ou épuisement ) .
Rue des Acacias Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté on-part-en-live@orange.fr
