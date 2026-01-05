Festival de la Poutre Colonne

Festival de la Poutre

3ème édition Festival de la Poutre 2026

VENDREDI de 18h à 2h

> Lesswinter Pop Rock Punk

> Bad Frequencies Punk Rock

> One Rusty Band Duo de Dirty Blues Rock

SAMEDI de 17h à 2h

> Takk Post Rock

> 2097 Rock Alternatif

> Born Again Heavy Metal

> Orion a Matallica Experience Heavy Metal

Boissons fraîches avec ou sans alcool (bière locale artisanale)

Restauration maison avec un maximum de produits issus des commerces locaux.

TARIFS

Pass 2 jours 22€ (18€ en prévente jusqu’au 15 mai ou épuisement )

Pass vendredi 10€ ( 8€ en prévente jusqu’au 15 mai ou épuisement )

Pass samedi 12€ (10€ en prévente jusqu’au 15 mai ou épuisement ) .

Rue des Acacias Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté on-part-en-live@orange.fr

