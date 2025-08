Festival de la Récup Médiathèque de Flers Flers

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-26

Faire du réemploi solidaire une fête !

La ressourcerie Les Fourmis Vertes (Landisacq) organise, en partenariat avec le Sirtom et Flers Agglo, la première édition du Festival de la Récup. Un large réseau d’acteurs engagés du territoire prendra part à cette grande fête.

Cet événement culturel, solidaire, festif et entièrement gratuit se tiendra les 26 et 27 septembre 2025 au Forum et sur le parvis de la médiathèque de Flers (61).

L’objectif sensibiliser le grand public à la réduction des déchets et à l’économie circulaire, à travers une programmation riche et accessible à tous.

Pour devenir bénévole du Festival https://urlr.me/uNd9Ax

Une programmation pour tous !

Soutenu par l’ADEME, ce festival inédit dans l’Orne met à l’honneur le réemploi, la réparation et la créativité à travers une large programmation.

Le vendredi 26 septembre est dédiée aux scolaires, partenaires associatifs et structures médico-sociales, à partir de 17h il sera ouvert à tous.

Le samedi 27 est ouvert à tous boutique solidaire, spectacles, concerts, ateliers, déambulations costumées et jeux rythmeront la journée.

Programme complet https://urlr.me/NTxYQb

Quelques temps forts :

Une boutique éphémère réunissant Les Fourmis Vertes, All Livres et AGIR La Redingote

Spectacles Plastic Monster , Levantate , Trioman , concerts de Blanc Bec, Tchoutchouka, DJ Homard…

Installations artistiques monumentales

Ateliers de création (couture, linogravure, tissage collectif, lutherie sauvage…)

Animations autour du tri, de la low-tech et de la nature

Grande parade récup’ costumée

Banquet solidaire et guinguette festive

Cafés réparation et construk’athon .

Médiathèque de Flers Forum de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 30 41 66 projets@lesfourmisvertes61.org

