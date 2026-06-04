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Festival de La Renaissance Colonne

Festival de La Renaissance Colonne vendredi 14 août 2026.

Ville : 39800 Colonne

Département : Jura

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Colonne

Festival de La Renaissance

Colonne Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Vendredi dès 15h30
– Sergueï Bluegrass band
– Sébastien Felix trio invite Hugo Guezbar + invités
– Prana III
– Funny funky

Samedi dès 15h30
– Pouti Reinhardt TRIO
– Marie Alice Ottmann
– Sébastien Felix trio invite Hugo Guezbar
– Ton zinc- Ruelle mélodie
– Feu d’artifice !

Sur toute la durée, animations médiévales, cracheur de feu, tatouage, peinture, lutherie…   .

Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   associationlarenaissance39@gmail.com

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English : Festival de La Renaissance

L’événement Festival de La Renaissance Colonne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA