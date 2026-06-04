Festival de La Renaissance Colonne vendredi 14 août 2026.

Colonne

Festival de La Renaissance

Colonne Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi dès 15h30

– Sergueï Bluegrass band

– Sébastien Felix trio invite Hugo Guezbar + invités

– Prana III

– Funny funky

Samedi dès 15h30

– Pouti Reinhardt TRIO

– Marie Alice Ottmann

– Sébastien Felix trio invite Hugo Guezbar

– Ton zinc- Ruelle mélodie

– Feu d’artifice !

Sur toute la durée, animations médiévales, cracheur de feu, tatouage, peinture, lutherie… .

Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté associationlarenaissance39@gmail.com

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English : Festival de La Renaissance

L’événement Festival de La Renaissance Colonne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA