Festival de La Renaissance Colonne
Festival de La Renaissance Colonne vendredi 14 août 2026.
Colonne
Festival de La Renaissance
Colonne Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Vendredi dès 15h30
– Sergueï Bluegrass band
– Sébastien Felix trio invite Hugo Guezbar + invités
– Prana III
– Funny funky
Samedi dès 15h30
– Pouti Reinhardt TRIO
– Marie Alice Ottmann
– Sébastien Felix trio invite Hugo Guezbar
– Ton zinc- Ruelle mélodie
– Feu d’artifice !
Sur toute la durée, animations médiévales, cracheur de feu, tatouage, peinture, lutherie… .
Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté associationlarenaissance39@gmail.com
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English : Festival de La Renaissance
L’événement Festival de La Renaissance Colonne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA