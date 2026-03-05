Festival de la Route Royale des Orgues 2026 Concert Jeune Talent place de l’église Fontan
place de l’église Eglise de la Victoire Notre-Dame de La Visitation Fontan Alpes-Maritimes
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Découvrez un concert d’orgue jeune talent inoubliable à l’église Notre-Dame de la Visitation ! sur un orgue historique anonyme de 1739-1850.
place de l’église Eglise de la Victoire Notre-Dame de La Visitation Fontan 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 breil-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
English : Royal Route Organ Festival 2026 Young Talent Concert
Discover an unforgettable young talent organ concert at the Church of Notre-Dame de la Visitation! on an anonymous historic organ dating from 1739-1850.
