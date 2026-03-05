Festival de la Route Royale des Orgues 2026 Concert Jeune Talent place de l’église Fontan

Festival de la Route Royale des Orgues 2026 Concert Jeune Talent

place de l’église Eglise de la Victoire Notre-Dame de La Visitation Fontan Alpes-Maritimes

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

2026-07-19

Découvrez un concert d’orgue jeune talent inoubliable à l’église Notre-Dame de la Visitation ! sur un orgue historique anonyme de 1739-1850.

place de l’église Eglise de la Victoire Notre-Dame de La Visitation Fontan 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 breil-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

English : Royal Route Organ Festival 2026 Young Talent Concert

Discover an unforgettable young talent organ concert at the Church of Notre-Dame de la Visitation! on an anonymous historic organ dating from 1739-1850.

