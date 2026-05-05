Saint-Ciergues

Festival de la Saint-Jean

Fort de la Pointe de Diamant Saint-Ciergues Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

Pendant trois jours, le Fort accueillera un village d’artistes réunissant différentes disciplines, des ateliers participatifs, des temps conviviaux, ainsi qu’un spectacle autour de la légende de Sabinus et Éponine, mis en scène et raconté par Stéphanie Tesson. .

Fort de la Pointe de Diamant Saint-Ciergues 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 51 95 29 39 communication.amicaledufort@gmail.com

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English :

L’événement Festival de la Saint-Jean Saint-Ciergues a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres