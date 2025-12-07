Festival de la Sainte Barbe à Saint Amé Liévin

Festival de la Sainte Barbe à Saint Amé Liévin dimanche 7 décembre 2025.

Festival de la Sainte Barbe à Saint Amé

rue des 6 Sillons Liévin Pas-de-Calais

Le festival des arts et du feu ravive la flamme de la Sainte Barbe dans le Bassin minier. Il enflamme l’agglomération de Lens-Liévin et le 9-9bis, chaque année autour de la date symbolique du 4 décembre. 4 décembre, jour de la Sainte Barbe et date anniversaire de l’ouverture du Louvre-Lens.

Assistez à la clôture du festival de la Sainte Barbe sur l’ancienne fosse de Saint Amé au pied de son chevalet. .

rue des 6 Sillons Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

The Festival des Arts et du Feu rekindles the flame of Sainte Barbe in the Bassin Minier. It sets the Lens-Liévin conurbation and 9-9bis ablaze every year around the symbolic date of December 4. december 4, Saint Barbara?s Day and the anniversary of the opening of the Louvre-Lens.

German :

Das Festival der Künste und des Feuers belebt die Flamme der Heiligen Barbara im Bergbaugebiet. Es entflammt die Agglomeration Lens-Liévin und das 9-9bis jedes Jahr um den symbolischen 4. Dezember herum. 4. Dezember, Tag der Heiligen Barbara und Jahrestag der Eröffnung des Louvre-Lens.

Italiano :

Il festival delle arti e del fuoco riaccende la fiamma del giorno di Santa Barbara nel bacino carbonifero. Ogni anno, intorno alla data simbolica del 4 dicembre, infiamma l’agglomerato di Lens-Liévin e il 9-9bis. 4 dicembre, giorno di Santa Barbara e anniversario dell’apertura del Louvre-Lens.

Espanol :

La fiesta de las artes y el fuego reaviva la llama de Santa Bárbara en la cuenca carbonífera. Cada año, en torno a la fecha simbólica del 4 de diciembre, hace arder la aglomeración de Lens-Liévin y el 9-9 bis. 4 de diciembre, día de Santa Bárbara y aniversario de la inauguración del Louvre-Lens.

L’événement Festival de la Sainte Barbe à Saint Amé Liévin a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de Lens-Liévin