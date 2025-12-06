Festival de la Sainte Barbe Hyperborée Oignies

Festival de la Sainte Barbe Hyperborée Oignies samedi 6 décembre 2025.

Festival de la Sainte Barbe Hyperborée

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Installation esthétique, poétique et musicale.

Hyperborée nom d’une île mythique située aux confins du monde, au-delà des vents glacés du Nord. Loin d’un lieu réel, c’est un territoire de l’imaginaire, mouvant, hybride, où l’humain côtoie l’invisible et le vivant fusionne avec l’inanimé. À travers une performance immersive, se déploie un paysage en constante métamorphose, traversant les profondeurs océaniques, la glace millénaire et les aurores boréales.

Dans cet entre-deux sensoriel, les frontières se brouillent entre les éléments, les temps et les formes. Une traversée poétique d’un monde fragile et instable, où l’invisible prend corps et le paysage devient personnage. .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 info@9-9bis.com

English :

Aesthetic, poetic and musical installation.

German :

Ästhetische, poetische und musikalische Installation.

Italiano :

Installazione estetica, poetica e musicale.

Espanol :

Instalación estética, poética y musical.

