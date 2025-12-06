Festival de la Sainte Barbe Jack’box à Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle
rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Entresort forain musical
Entrez dans les entrailles du JACKBOX et découvrez une machinerie musicale à taille humaine ! Cette boîte à musique vivante revisite pour vous des tubes du hit-parade…
Avant d’y pénétrer, quelques explications et un jeton vous seront donnés. Une fois à l’intérieur et votre jeton inséré, sélectionnez le morceau à écouter et laissez-vous bercer par la musique… Tel un diable sortant de sa boîte, le JACKBOX vous surprendra à coup sûr ! .
rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr
English :
Musical showcase
German :
Musikalisches Schausteller-Entresort
Italiano :
Vetrina musicale
Espanol :
Espectáculo musical
