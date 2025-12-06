Festival de la Sainte Barbe Jack’box à Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle

Festival de la Sainte Barbe Jack’box à Loos-en-Gohelle

rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Entresort forain musical

Entrez dans les entrailles du JACKBOX et découvrez une machinerie musicale à taille humaine ! Cette boîte à musique vivante revisite pour vous des tubes du hit-parade…

Avant d’y pénétrer, quelques explications et un jeton vous seront donnés. Une fois à l’intérieur et votre jeton inséré, sélectionnez le morceau à écouter et laissez-vous bercer par la musique… Tel un diable sortant de sa boîte, le JACKBOX vous surprendra à coup sûr ! .

+33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Musical showcase

German :

Musikalisches Schausteller-Entresort

Italiano :

Vetrina musicale

Espanol :

Espectáculo musical

