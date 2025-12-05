Festival de la Sainte Barbe La Batt mobile Lens

Festival de la Sainte Barbe La Batt mobile Lens vendredi 5 décembre 2025.

Festival de la Sainte Barbe La Batt mobile

Place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Déambulation musicale

Vous entendez au loin des percussions. Des rythmes transcendants à l’origine des peuples. A la fois étrangers et familiers. Sauvages, tribaux et diablement entraînants.

Que se passe-t-il ? Vous suivez le son, comme en état modifié de conscience, avec une furieuse envie de danser… Et que voyez vous ? Deux percussionnistes, incantent Wairua, l’esprit de la terre. Face à face, ils jouent sur une même batterie acoustique Hot Rod, à bord d’un tricycle complètement déjanté. C’est la BATT MOBILE !

Cage thoracique en acier rouillé, allure d’insecte coiffé de dentelle, roues surréalistes, la machine prend vie grâce aux musiciens qui enchaînent battles, duos sans perdre leur souffle, dans un seul but: invoquer l’esprit de la Terre. .

Place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Musical strolling

German :

Musikalischer Spaziergang

Italiano :

Passeggiata musicale

Espanol :

Paseo musical

