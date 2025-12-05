Festival de la Sainte Barbe Le bestiaire forain Lens

Festival de la Sainte Barbe Le bestiaire forain

avenue Elie Reumaux Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Installation

Imaginez… le jardin des anciens Grands bureaux, à Lens, être investi par une troupe de saltimbanques Chacun est accompagné d’animaux mécaniques: le fourmilier arboricole, l’escargot géant de Guinée, la salamandre géante du Japon, le rhinocéros, l’hippopotame….

La place se transforme en une grande fête foraine où les animaux prennent la parole. Les flamants roses dansent auprès d’une circassienne aérienne, un hippopotame crache du feu. Les chanteurs d’opéra sont là. Même le carrousel du Captain Gustav avec ses deux tortues géantes est au rendez-vous.

Tout autour de ce petit monde se trouvent des installations: des animaux mécaniques qui sont animés ponctuellement par un manipulateur.

C’est tout une zoologie, un bestiaire unique et mécanique dans une atmosphère de cirque forain. D’énormes drapeaux, des luminaires spéciaux, des braseros, des installations avec du feu, du son, des acrobates. Une soirée inoubliable pour petits et grands. .

avenue Elie Reumaux Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

