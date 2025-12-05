Festival de la Sainte-Barbe Lens

Festival de la Sainte-Barbe Lens vendredi 5 décembre 2025.

Festival de la Sainte-Barbe

16 place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Depuis plus de 100 ans, le 4 décembre est un moment fort pour le territoire des Hauts-de-France, jour de la Sainte Barbe. Prénommée Barbara, elle est la Sainte martyre et patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers. Elle porte à travers elle les symboles du feu, de la lumière et de la foudre.

Depuis 2018, la flamme de la Sainte Barbe est ravivée dans le Bassin minier grâce au festival des arts et du feu qui enflamme l’agglomération de Lens-Liévin et le 9-9bis chaque année autour de la date symbolique du 4 décembre jour de la Sainte Barbe et date anniversaire de l’ouverture du Louvre-Lens.

Cet événement festif accueille du vendredi 29 novembre au dimanche 8 décembre, dans des lieux symboliques de l’histoire minière, des compagnies de renommée internationale et référentes dans le domaine de la pyrotechnie, des spectacles de feu et de mises en lumière. .

English :

For over 100 years, December 4 has been a highlight in the Hauts-de-France region, the day of Saint Barbara. Named Barbara, she is the martyr saint and patron saint of miners, firemen and firefighters. Through her, she symbolizes fire, light and lightning.

German :

Seit über 100 Jahren ist der 4. Dezember ein Höhepunkt für die Region Hauts-de-France, der Tag der Heiligen Barbara. Die mit Vornamen Barbara genannte Heilige ist die Märtyrerin und Schutzpatronin der Bergleute, Feuerwerker und Feuerwehrleute. Durch sie werden die Symbole des Feuers, des Lichts und des Blitzes getragen.

Italiano :

Da oltre 100 anni, il 4 dicembre è un momento importante per la regione Hauts-de-France, il giorno di Santa Barbara. Chiamata Barbara, è la santa martire e patrona dei minatori, dei pompieri e dei vigili del fuoco. È il simbolo del fuoco, della luce e del fulmine.

Espanol :

Desde hace más de 100 años, el 4 de diciembre es un día señalado para la región de Hauts-de-France, el día de Santa Bárbara. Llamada Bárbara, es la santa mártir y patrona de los mineros, bomberos y apagafuegos. Es el símbolo del fuego, la luz y el relámpago.

