Festival de la Sainte Barbe Les Tambours de feu

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Déambulation musicale

Originaire du Pays-Basque espagnol, cette célèbre compagnie déambulera pour orchestrer un rite alliant percussions, pyrotechnie et chorégraphie. Le site du 9-9bis s’illuminera alors sous les gerbes d’étincelles de cette danse tribale, digne d’un rituel païen. .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 info@9-9bis.com

English :

Musical strolling

German :

Musikalischer Spaziergang

Italiano :

Passeggiata musicale

Espanol :

Paseo musical

L’événement Festival de la Sainte Barbe Les Tambours de feu Oignies a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin