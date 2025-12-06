Festival de la Sainte Barbe Les Tambours de feu Oignies
rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais
Déambulation musicale
Originaire du Pays-Basque espagnol, cette célèbre compagnie déambulera pour orchestrer un rite alliant percussions, pyrotechnie et chorégraphie. Le site du 9-9bis s’illuminera alors sous les gerbes d’étincelles de cette danse tribale, digne d’un rituel païen. .
rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 info@9-9bis.com
English :
Musical strolling
German :
Musikalischer Spaziergang
Italiano :
Passeggiata musicale
Espanol :
Paseo musical
