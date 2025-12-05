Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine Lens
Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine Lens vendredi 5 décembre 2025.
Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine
Place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Déambulation musicale
Un engin fantastique, onirique, mélangeant l’univers des temps modernes, des mines de fer, à la délicatesse de la dentelle et du retro-chic des abat-jours de Mamie. La belle demoiselle fait tourner toutes les têtes et chavirer les cœurs en pulsant des rythmes et sonorités du monde entier. .
Place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr
English :
Musical strolling
German :
Musikalischer Spaziergang
Italiano :
Passeggiata musicale
Espanol :
Paseo musical
L’événement Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine Lens a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin