Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine Lens

Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine Lens vendredi 5 décembre 2025.

Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine

Place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Déambulation musicale

Un engin fantastique, onirique, mélangeant l’univers des temps modernes, des mines de fer, à la délicatesse de la dentelle et du retro-chic des abat-jours de Mamie. La belle demoiselle fait tourner toutes les têtes et chavirer les cœurs en pulsant des rythmes et sonorités du monde entier. .

Place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Musical strolling

German :

Musikalischer Spaziergang

Italiano :

Passeggiata musicale

Espanol :

Paseo musical

L’événement Festival de la Sainte Barbe L’Ethnomachine Lens a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin